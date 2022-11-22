Планы ввести временный налог в 33% на прибыль связанных с энергетикой компаний являются беспринципными, рассказал ФБА «Экономика сегодня» профессор Николай Межевич. Ранее стало известно, что «Лукойл» продолжит поставлять нефть для болгарского нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургаса», так как Болгария получила в ЕС исключение на эмбарго российской нефти. При этом правительство страны обложить НПЗ дополнительным налогом.
Надо определиться, кто нам Болгария. Ведут себя эти люди абсолютно беспринципно и поддерживают все санкции в отношении нас, даже не пытаясь сделать какой-то жест или реверанс в российскую сторону, — считает Межевич.
По мнению профессора, Болгария является ненадежным партнером для России. Так, правительство Кирила Петкова ранее планировало наложить запрет на экспорт нефтепродуктов с «Нефтохим Бургаса», однако в августе политик ушел в отставку и на его место пришел Гылыб Донев, который не стал реализовывать планы предшественника.
Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее рассказал, что в некоторых странах Евросоюза, особенно в Германии, сохраняется сильная степень зависимости от энергоресурсов из России, поэтому соблюдение режима эмбарго и отказ от российского дизеля приведет к стремительному росту цен на топливо в Европе. По его словам, в регионе намечается комплексная дизельно-нефтяная проблема.