Профессор оценил планы Болгарии обложить налогом НПЗ в Бургасе Профессор Межевич: планы Болгарии ввести налог в 33% для НПЗ в Бургасе является беспринципными

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Планы ввести временный налог в 33% на прибыль связанных с энергетикой компаний являются беспринципными, рассказал ФБА «Экономика сегодня» профессор Николай Межевич. Ранее стало известно, что «Лукойл» продолжит поставлять нефть для болгарского нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургаса», так как Болгария получила в ЕС исключение на эмбарго российской нефти. При этом правительство страны обложить НПЗ дополнительным налогом.

Надо определиться, кто нам Болгария. Ведут себя эти люди абсолютно беспринципно и поддерживают все санкции в отношении нас, даже не пытаясь сделать какой-то жест или реверанс в российскую сторону, — считает Межевич.

По мнению профессора, Болгария является ненадежным партнером для России. Так, правительство Кирила Петкова ранее планировало наложить запрет на экспорт нефтепродуктов с «Нефтохим Бургаса», однако в августе политик ушел в отставку и на его место пришел Гылыб Донев, который не стал реализовывать планы предшественника.

Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее рассказал, что в некоторых странах Евросоюза, особенно в Германии, сохраняется сильная степень зависимости от энергоресурсов из России, поэтому соблюдение режима эмбарго и отказ от российского дизеля приведет к стремительному росту цен на топливо в Европе. По его словам, в регионе намечается комплексная дизельно-нефтяная проблема.