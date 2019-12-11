https://static.news.ru/photo/bb39f774-1c14-11ea-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fischer, B/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что намерение властей провести пенсионную реформу связано с желанием в большей степени защитить покупательскую способность работающих жителей страны и пенсионеров.

Политик сообщил, что работа над законопроектом будет завершена к концу 2019 года и 22 января 2020 года документ представят Совету министров. В парламент его передадут в конце февраля.

Retraites: Edouard Phlippe annonce une réforme de la CSG, la convergence des cotisations et le maintien des réserves pour les travailleurs indépendants, artisans et professions libérales pic.twitter.com/nGFUeFY1pA — BFMTV (@BFMTV) December 11, 2019

Власти ожидают, что к 2025 году средний возраст выхода на пенсию должен достичь 64 лет вместо нынешнего порога в 62 года.

Как писал NEWS.ru, Филипп решительно намерен довести до конца пенсионную реформу в стране, несмотря на протестные акции, которые по численности побили рекорды акций «жёлтых жилетов».