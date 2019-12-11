Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что намерение властей провести пенсионную реформу связано с желанием в большей степени защитить покупательскую способность работающих жителей страны и пенсионеров.
Политик сообщил, что работа над законопроектом будет завершена к концу 2019 года и 22 января 2020 года документ представят Совету министров. В парламент его передадут в конце февраля.
Retraites: Edouard Phlippe annonce une réforme de la CSG, la convergence des cotisations et le maintien des réserves pour les travailleurs indépendants, artisans et professions libérales pic.twitter.com/nGFUeFY1pA