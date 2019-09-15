https://static.news.ru/photo/3d8a8790-d7c1-11e9-b821-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября. Об этом заявил председатель правительства страны Алексей Гончарук.

Глава государства Владимир Зеленский ранее дал поручение до 15 сентября представить парламенту проект главного финансового документа на следующий год.

За две недели абсолютно невозможно было пересмотреть макропрогноз и всё остальное. Это будет сделано в октябре между первым и вторым чтениями. Сейчас этот документ мы передаём в парламент, чтобы получить обратную связь от народных депутатов, — цитирует РИА Новости Гончарука.

Премьер-министр уточнил, что власти будут работать над эффективностью проекта бюджета, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались рационально.

Ранее News.ru писал, что госбюджет Украины в январе-феврале 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 млрд гривен (32,87 млрд рублей, или 510 $ млн), что в 8,5 раза больше показателя годичной давности.