«Продвигаются»: Зеленский признал успехи России в зоне СВО Зеленский: Украине нужно больше западного оружия из-за продвижения РФ на фронте

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска постепенно продвигаются, поэтому Украине необходимо больше западного вооружения для удержания фронта, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза, опубликованном в Telegram-канале украинского лидера. По его словам, армия РФ «ощущает свою силу почти во всем».

Сейчас российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей. И именно благодаря этому их преимуществу они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются, — подчеркнул Зеленский.

От западных стран глава страны потребовал снаряды, технику и дроны. Кроме этого, президент выступил с критикой Евросоюза из-за задержек в поставках боеприпасов для артиллерии.

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет шансов на победу без военной помощи США. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10. В такой ситуации Киев едва ли сможет выстоять, констатировал глава государства.

До этого сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.