«Продвигаются вперед»: в США указали на активность России в зоне СВО Аналитик Джонсон: армия РФ игнорирует распутицу и наступает на позиции ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия начала продвижение в сторону позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на распутицу, заявил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, западные танки, находящиеся на вооружении Киева, утопают в грязи.

Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед. <...> Украинские войска неуклонно отступают, — обратил внимание Джонсон.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что России жизненно необходимо установить контроль над Одессой, так как из ее портов исходит главная угроза для Крыма, Севастополя и Черноморского флота. Однако наступление на город начнется только после того, как ВС РФ укрепятся в Николаеве, Очаковском и на всем побережье, где противник пока удерживает позиции с особой свирепостью, отметил он.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал, что Вооруженные силы РФ продвигаются все ближе и ближе к украинской столице в рамках проведения спецоперации. По его мнению, если российские войска решат начать наступление на Киев, ВСУ не смогут этому ничего противопоставить.