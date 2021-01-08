Продавца поддельной вакцины от коронавируса ищут в Лондоне

https://static.news.ru/photo/a61a8eb0-51d5-11eb-b183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Лондона разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавирусной инфекции и просит местных жителей помочь в поиске.

Мы призываем помочь раскрыть личность этого мужчины, который давал поддельную вакцину от COVID-19 людям из уязвимых групп населения в обмен на деньги, — говорится в сообщении силовых структур.

От действий мошенника пострадала 92-летняя женщина. Продавец «вакцины» представился ей сотрудником национальной службы здравоохранения и взял за укол 160 фунтов стерлингов. Когда пожилая британка поняла, что её обманули, она тут же прошла обследование в местной больнице. Врачи не нашли у неё никаких признаков недомогания, сообщает BBC.

Мошенники активизировались и в других районах страны. Под предлогом вакцинирования они спрашивают данные банковских карт, пин-коды или пароли.

Всего с начала пандемии в Великобритании было зарегистрировано 2,88 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Скончались более 78 тысяч человек. Наиболее серьёзная ситуация сложилась в Лондоне, где больницы не справляются с большим потоком пациентов.

Как писал NEWS.ru, Европейское полицейское агентство предупредило об угрозе мошенничества с препаратами от коронавирусной инфекции. Криминальные группы размещают в социальных сетях данные о продаже вакцины, а когда люди переводят им деньги, то взамен присылают им либо поддельный препарат, либо обманутые люди вообще ничего не получают.