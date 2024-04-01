«Процесс на фоне поражения»: в Киеве заявили об узурпации власти Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский узурпировал власть путем отмены выборов

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране, заявил «Известиям» бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.

Но я думаю, что внутри Украины сейчас активизируется политический процесс на фоне поражения, условно говоря, на линии фронта, чем ярче эти поражения будут, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского внутри самой Украины, — предположил он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что на Украине запущен процесс узурпации власти с 31 марта. Страх толкает президента Украины начать торговаться не за будущее страны, а за собственную безопасность, констатировал он, и теперь Зеленский превратился в «загнанного в угол самозванца».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заметил, что решение Зеленского не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным с 21 мая. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, отметил он.