«Процесс ещё идёт»: Пушилин о сдавшихся с «Азовстали» украинских военных Пушилин сообщил, что с «Азовстали» вышли больше половины находившихся там украинских военных

Денис Пушилин / Фото Сергей Батурин/РИА Новости

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе покинули более половины находившихся там украинских военных, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live». По его словам, процесс сдачи в плен личного состава с территории предприятия продолжается.

Ещё не все вышли. <...> Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом, — сказал Пушилин.

Накануне военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что заместитель командира националистического батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. По словам журналиста, военнослужащий вышел с территории завода «Азовсталь» накануне около 21:00. Официального подтверждения информации с российской или украинской стороны пока не поступало.

18 мая в штабе теробороны ДНР сообщили, что с территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен около тысячи украинских военных. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.