«Проблемы с женщинами»: в Германии рассказали о новой беде Шольца Bild: Шольц испытывает проблемы в поисках женщины на пост министра обороны

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц испытывает проблемы с поиском кандидатуры на пост министра обороны, сообщает Bild. По данным издания, причиной стало его же обещание, что по крайней мере половина кабинета министров будет состоять из женщин.

У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин, — подчеркивается в публикации.

Издание считает, что «беда» канцлера заключается в его ориентации именно на пол кандидата. При этом вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что при выборе кандидата на главный пост в Министерстве обороны следует ориентироваться не на его пол, а исключительно на компетенцию.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ назвали слухами сообщения о возможной отставке нынешнего министра Кристины Ламбрехт. Комментировать их отказались. Издание же Bild сообщило, что Ламбрехт намерена уйти в отставку, инициатива об отставке исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки пока не называется.