Проблема на долгий срок: эколог о последствиях аварии на «Северном потоке» Эколог Каюмов заявил, что утечка газа на «Северном потоке» отразится на окружающей среде

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утечка в трубопроводах Nord Stream в Балтийском море

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» может стать причиной долгосрочных проблем для окружающей среды, сообщил в беседе с NEWS.ru эколог Асхат Каюмов. По его мнению, воздействие аварии на природу еще только предстоит оценить. Он добавил, что в первую очередь пострадают вода и морские обитатели. Эксперт считает, что испарения загрязняющих элементов могут нанести урон и обитателям суши.

Тут надо понимать, что любая утечка — это загрязнение. Но степень последствий можно будет оценить только после остановки утечки и оценки ее объемов. Еще надо смотреть, остаются ли загрязняющие элементы в воде, или выходят на поверхности и испаряются. В случае испарения в атмосфере, это становится проблемой не для водных обитателей, а земных. Если говорить о воде, то первыми будут страдать простые организмы, такие как планктон. А дальше по пищевой цепочке начнут страдать все остальные. В конечном же итоге данное происшествие по своим загрязняющим параметрам может стать проблемой на достаточно долгий срок, — заявил Каюмов.

В ночь на 26 сентября на обеих нитках газопровода «Северный поток » внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло два подводных взрыва.