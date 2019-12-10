https://static.news.ru/photo/760d0db4-1b1d-11ea-ab31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории региона Иль-де-Франс (Парижский регион) во Франции пробки утром 10 декабря достигли 350 км. Затруднения на дорогах связаны с продолжающейся забастовкой работников транспортной системы, которые не согласны с планами правительства относительно пенсионной реформы.

В Париже полностью закрыты 10 линий метрополитена, наземный общественный транспорт работает с перебоями, отмечает Le Parisien.

#Grèvedu10décembre Sur les routes franciliennes, les embouteillages commencent. Il y a actuellement près de 300 km de bouchons > https://t.co/gQj3YOaXgq pic.twitter.com/KYGYJHtUNa — Le Parisien (@le_Parisien) December 10, 2019

Как писал NEWS.ru, из-за общенациональной забастовки в европейской стране авиакомпания «Аэрофлот» отменила все намеченные на 10 декабря вылеты во французскую столицу и обратно. Пассажиры смогут попасть в Париж последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости.