Про уродов и моржей: можно ли было не усыплять Фрейю из Осло-фьорда? Биологи возмущаются убийством животного в Норвегии, ставшего жертвой собственной популярности и человеческой глупости

Фото: EPA/TASS

«Покойся с миром, Фрейя», «Позор Норвегии» — подобные комментарии наводнили соцсети после того, как норвежские власти усыпили моржиху Фрейю, месяц назад облюбовавшую побережье Осло-фьорда (залива в юго-восточной части страны) и ставшую местной звездой. Десятки и сотни людей каждый день приходили на берег поглазеть на вальяжное животное, которое любило забираться на пришвартованные лодки и отдыхать там по двадцать часов кряду — обычное дело для моржей. Только ленивый не сфотографировал Фрейю, некоторые даже умудрялись сделать с ней селфи. В конце концов моржиха стала жертвой собственной популярности — и людской глупости.

Решение усыпить моржиху было принято на основании общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности для окружающих. Мы понимаем, что оно может вызывать негативную реакцию общественности, но все же считаем его правильным. Мы с огромным уважением относимся к благополучию животного, однако безопасность человека для нас в приоритете, — оправдывался директор норвежского Управления рыболовства Франк Бакке-Йенсен.

В ведомстве утверждают, что по сути выполняли егерские функции — по аналогии с отстрелом, например, медведя, который повадился ходить в поселок к людям. Отличие, правда, в том, что Фрейя (так окрестили моржиху в честь скандинавской богини любви и красоты) никому не угрожала, ни на кого не нападала и вообще вела себя мирно — если не считать нескольких перевернутых и затопленных ею лодок, не выдержавших веса 600-килограммовой морской богини. От нее доставалось разве что уткам и местному лебедю, которых Фрейя периодически гоняла. В остальное время она спала, вальяжно растянувшись на солнышке и набирая вес.

Специалисты тщетно просили местных жителей и туристов держаться от моржихи подальше. Находились те, кто не просто снимал Фрейю с берега или подплывал на моторках, но даже подбирался к ней вплавь, чтобы погладить. Отдельные граждане даже брали с собой детей. Фрейя стала местным аттракционом, СМИ наконец, было о чем писать на фоне летнего затишья. Норвежский таблоид Verdens Gand установил поблизости камеру, которая круглые сутки снимала все перемещения моржихи.

Наблюдения последней недели показали, что публика игнорировала рекомендации соблюдать дистанцию с животным. Управление рыболовства пришло к выводу, что потенциальная угроза для людей велика, а обеспечить благополучие моржа затруднительно, — заключили в ведомстве.

Фото: EPA/TASS

Прежде чем усыпить Фрейю, там рассмотрели «все возможные варианты», включая ее транспортировку в другое место. Однако специалисты пришли к выводу, что это будет «небезопасно» — мол, так животное еще больше настрадается. В Норвегии сослались на неудачный опыт французских коллег, которые попытались спасти арктическую белуху, застрявшую в Сене между двумя шлюзами. К операции тогда подключились 80 человек — дайверы, ученые, полицейские и пожарные. Хотя гигантского кита удалось поднять на поверхность, история закончилась печально: животное было крайне истощено, отказывалось есть, и «ввиду плохих прогнозов» его усыпили на полпути к морю.

Эвтаназию моржа, который принадлежит к особо охраняемым видам, называли «самой крайней мерой» — норвежцы до последнего надеялись, что Фрейя покинет берег добровольно и уплывет в свой арктический Асгард. Но этого не случилось. Животное не чувствовало, что ему грозит опасность рядом с людьми. За это лето Фрейя изрядно попутешествовала — ранее ее видели у берегов Исландии, Британии, Нидерландов, Швеции и Дании. Она даже успела заночевать на голландской военно-морской подлодке — по иронии судьбы, она принадлежала к классу Walrus («Морж»).

Подробности операции по усыплению в Осло не приводят. Там лишь заверили, что Фрейю умертвили ранним утром «гуманным способом в соответствии с правилами эвтаназии для морских млекопитающих». После этого тушу моржихи отправили на медицинскую экспертизу к ветеринарам. Она подтвердило, что Фрейя была полностью здорова.

Ее смерть вызвала всплеск негодования — со стороны зоозащитников, экологов, журналистов, политиков.

Не было ей покоя! Её постоянно окружали толпы людей, подобный стресс вреден моржам, которые нуждаются в длительном отдыхе, — говорит биолог, исследователь Университета Юго-Восточной Норвегии Руне Айе, которая вела в соцсетях группу «Где ты, Фрейя?». — В конце концов люди решили убить такое прекрасное создание только потому, что сами обращались с ним неподобающим образом.

Другие возмущаются, что полицейские на деле не проводили с населением разъяснительную работу.

Один раз, 10 августа, я приходила посмотреть на это удивительное существо. Пляж не был оцеплен, на пирсе стояло около ста детей — без всякой страховки, без защиты. И мало кто мог рассмотреть крошечное объявление «Опасно!». В итоге люди не придумали ничего лучше, чем усыпить пятилетнюю моржиху, которая могла бы прожить сорок лет. Я возмущена этим актом варварства. Поздравляю тебя, Норвегия, ты попала в заголовки! — возмущается жительница Осло Кристина Дунн.

«Покойся с миром, Фрейя. Позор Норвегии. Они убили моржиху, которая была в отличной форме и наслаждалась морем в Осло. Охотники за селфи и СМИ не могли оставить ее в покое, и лишь поэтому власти приговорили ее к смерти. А ведь моржи находятся в красном списке как исчезающий вид. Позор. Позор. Позор», — пишет зоозащитница Энн Дюбуа. «Людишки с низким IQ приходили на тебя поглазеть, а потом решили тебя убить. Прости нас, Фрейя, мир не заслужил тебя», — вторит ей другой пользователь соцсети.

Российские биологи, с которыми пообщался NEWS.ru, тоже не находят никакого оправдания усыплению моржихи.

Простите, я буду резок. На мой взгляд, это совершенно дикое, ничем не мотивированное деяние, вопиющий и беспрецедентный случай! — поделился с NEWS.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих отдела экологии морей и океанов Института океанологи имени П.П. Ширшова РАН Александр Агафонов. — Если честно, я вообще не понимаю логику норвежцев. Атлантический морж занесен в Красную книгу. Если тихоокеанский подвид довольно многочисленный, то в Атлантике моржей много лет истребляли, и они стали редкими. А тут вообще была самка — она считается более ценным представителем вида. С природоохранной точки зрения здесь все однозначно — жила бы себе моржиха и никому не мешала. И не надо было ее никуда транспортировать, глупости это. Она не пришла к людям, а просто нашла себе фьорд, свою экологическую нишу, и стала там жить. Моржи в принципе не нападают на людей. То, что происходит на берегу, их мало интересует.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

По словам биолога, морские животные часто живут рядом с людьми и не нападают на них.

Допустим, у нас в Петропавловске-Камчатском на берегу и в бухте живут сивучи и никому вреда не наносят. Люди спокойно приходят на них посмотреть. А ведь сивучи, насколько я знаю, агрессивнее моржей. Если какие-то идиоты лезли к этой моржихе — так надо было их лучше предупреждать! Возможно, она рано или поздно ушла бы, возможно — осталась бы. Я считаю, все природоохранные организации должны встать на уши после такого, — заключил Александр Агафонов.

Энтузиасты действительно запустили онлайн-петицию под лозунгом «Правосудие для Фрейи» — с требованием наказать норвежских чиновников. Не исключено, что скандал дойдет до самого верха — британский активист-эколог Доминик Дайер уже возложил вину за гибель краснокнижного животного непосредственно на правительство Норвегии, а его подписчики призывают норвежское посольство в Лондоне прокомментировать скандал и покаяться за эвтаназию моржихи.