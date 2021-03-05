Премьер Словакии: отказ от «Спутника V» невозможен

https://static.news.ru/photo/51713766-7e25-11eb-85d4-96000091f725_660.jpg Игор Матович Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Словакии Игор Матович жёстко ответил на призывы некоторых политиков страны отказаться от «Спутника V». Он сообщил, что отказ от препарата не рассматривается, потому что он необходим Словакии.

Я никогда и не позволил бы вернуть (вакцины) назад. Никогда! — написал Матович в своём Facebook.

Также он признался, что после скандала, связанного со словацкими политиками, призывавшими не покупать российскую вакцину, российские поставщики предложили премьеру страны отозвать договор. Россия даже была готова не применять никаких санкций при расторжении договорённостей, сообщил Матович.

Однако, по его признанию, он не собирается этого делать. Премьер напомнил, что, когда прибыла первая партия «Спутника V», его политические оппоненты повсюду кричали, что Матович «холуй Путина», что препарат — это «геополитическое оружие России» и ведётся геополитическая война.

А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть, сразу тишина. Гробовая, — добавил политик.

В итоге Матович напомнил: Словакия — это крепкая составная часть Евросоюза, но отвергать препарат, который поможет спасти сотни жителей, только потому, что он сделан в России, страна не будет, потому что «не убийца».

22 февраля Игор Матович заявил, что Словакия срочно должна закупить партию российской вакцины «Спутник V», писал NEWS.ru. Он отметил, что договорился с российскими партнёрами о сотрудничестве и выразил недовольство тем, что в четверг его правительство не пришло к единому мнению по покупке вакцины. Дело в том, что представители правоцентристской партии «За людей» настаивали на предварительной регистрации препарата в Евросоюзе.