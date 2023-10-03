Прокуратура Берлина оставила «Русский дом» в покое Bild: прокуратура Берлина прекратила расследования по деятельности «Русского дома»

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Русский дом в Берлине

Прокуратура Берлина прекратила расследования касательно деятельности Российского центра науки и культуры («Русский дом») в германской столице, сообщает Bild. Инициатором расследования выступил экс-депутат Бундестага от партии «Союз-90/Зеленые» Фолькер Бек.

В ведомстве отметили, что руководство «Русского дома» и представители Россотрудничества, которые им управляют, имеют дипломатический статус и поэтому в отношении ответственных лиц не может проводиться расследование.

«Русский дом» на Фридрихштрассе в Берлине был основан в 1980-х годах как советский научный и культурный центр. Сегодня он предлагает местным жителям культурные мероприятия и языковые курсы. В организации пока никак не прокомментировали начатые разбирательства.

Ранее представитель властей Себастьян Бюхнер заявил, что деятельность Центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, а фоном к разбирательству являются санкции ЕС против России.

Правительство Чехии ранее отменило указы времен СССР, предоставляющие посольству России право на бесплатное использование землей в Праге и других городах республики. Министр по делам Европы Мартин Дворжак заявил, что на протяжении всего времени Россия имела возможность пользоваться значительными участками земли в Чехии, извлекая из этого прибыль и таким образом поддерживая специальную военную операцию на Украине. В настоящее время Россия использует порядка 50 зданий в Праге, в том числе посольство, резиденцию посла, консульство и «Русский дом».