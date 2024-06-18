«Призрака Киева» похоронили в украинской столице Hromadske: в Киеве похоронили летчика Коренчука с позывным Бджоляр

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинской столице прошли похороны одного из сбитых «призраков Киева» Валентина Коренчука, известного под позывным Бджоляр, передает Hromadske. Коренчук погиб в апреле 2024 года во время боевого вылета.

Бджоляр числился в васильковской 40-й бригаде тактической авиации украинской армии. Эту бригаду в 2022 году в прессе назвали «призраками Киева». На счету Коренчука 80 боевых вылетов, примерно 300 часов в небе. По данным СМИ, летчик был представлен к украинскому ордену «За мужество».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне проведения СВО был ликвидирован один из лучших летчиков ВСУ Денис Василюк. По словам журналиста, Су-27 украинского бойца потерпел поражение в воздушном бою с истребителем ВКС России.

Пресс-служба 831-й бригады тактической авиации ВСУ сообщила, что Василюк, которому был 31 год, занимал посты начальника штаба и первого заместителя командира авиационной эскадрильи. С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года он совершил десятки боевых вылетов и стал полным кавалером украинского ордена «За мужество».

По информации канала «Дневник десантника», Су-27 под управлением Василюка был сбит во время сброса авиабомб. Российский истребитель сбил его ракетой «воздух — воздух» большой дальности Р-37М. Предположительно, это произошло на Харьковском направлении, где украинский летчик наносил бомбовые удары по российским войскам, которые зашли в Волчанск.