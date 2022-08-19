Призрак или реальность Чернобыля Апокалиптичный сценарий заражённой радиацией Европы перестаёт выглядеть несбыточной страшилкой

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Конфликт на Украине, вылившийся в полугодичное ожесточенное противостояние Москвы и Киева, имеет все большие шансы перерасти в техногенную катастрофу глобального уровня, по своим масштабам способную затмить трагедии на Чернобыльской атомной станции и японской станции в Фукусиме вместе взятые. Стремительно накалявшаяся на протяжении всего августа ситуация вокруг одной из крупнейших в Европе Запорожской атомной станции, расположенной на востоке Украины в городе Энергодаре, достигла кульминации к концу этой недели.

В ходе состоявшейся в четверг во Львове трехсторонней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского договориться о визите на атомную станцию в Энергодаре делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) так и не удалось.

Не получилось это сделать и ранее.

В связи с этим Минобороны России предупредило, что решающая попытка устроить провокацию на ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины может быть предпринята во время намеченного на эту пятницу визита генсека ООН в Одессу.

Камнем преткновения, никак не позволяющим экспертам МАГАТЭ добраться до станции, остается вопрос о маршруте их поездки. Российская сторона предупреждает: везти инспекторов МАГАТЭ через линию фронта рискованно и их путь должен пролегать через территорию, подконтрольную РФ.

Однако в ООН почему-то уверены, что украинские власти вполне смогут обеспечить безопасность делегации, и переводят мяч на половину Москвы.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — заявил после переговоров во Львове накануне поездки в Одессу Антониу Гутерриш.

Фото: РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган занял во Львове равноудаленную позицию — и нашим и вашим.

«Мы не хотим пережить второй Чернобыль. Турция, с одной стороны, прилагает усилия для преодоления конфликтов путем дипломатии, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать», — заявил турецкий лидер.

В этой тупиковой и абсурдной ситуации апокалиптический сценарий возникновения огромного, зараженного радиацией мертвого пространства на территории сразу нескольких государств в центре Европы, а также загрязнения Черного моря и пролива Босфор, которые могут стать непригодными для судоходства, перестает выглядеть страшилкой для обывателя. Эксперты не исключают и того, что катастрофа может докатиться до Азии, затронув сразу несколько соседних государств. Угроза в любой момент может стать страшной реальностью, которая заставит тех, кто уцелеет, делить время на до и после события, которое станет новым водоразделом.

Несмотря на то что атомный реактор — это не оконное стекло, способное разлететься от брошенного в него небольшого камешка, а монументальная конструкция из бетона и железа с толстыми стенами, имеющая несколько уровней защиты и большой запас прочности, это обстоятельство не должно успокаивать и вводить в заблуждение.

Ведь по станции палят не из автоматов Калашникова или ручных гранатометов, и даже не из танков, а из оружия XXI века огромной разрушительной силы — ракетных систем залпового огня (РСЗО), вполне оправдывающих свое название «Ураган».

Кроме того, хранилище ядерных отходов не имеет такой защиты, как сами реакторы, а это значит, что угроза взрыва так называемой грязной бомбы близка как никогда.

Весьма символично, что за две недели до поездки на Украину Антониу Гутерриш посетил Японию, где принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. «Человечество играет с заряженным оружием», — предупредил тогда Гутерриш, указав на то, что в современном мире «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом».

На пресс-конференции в Токио генсек ООН отдельно коснулся ситуации вокруг Запорожской атомной станции.

«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получило доступ к станции», — заявил Антониу Гутерриш.

Обращает на себя внимание то, что в своем заявлении генсек ООН ушел от ключевого вопроса: кто же совершает эти атаки. Однако очевидно, что если есть обстрелы, то не может не быть исполнителя — того, кто их устраивает.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш

Между тем этот вопрос оказался в центре информационной войны. Дополнительную остроту ситуации придает то обстоятельство, что станция находится на той части украинской территории, которая уже де-факто перешла под контроль российской временной военно-гражданской администрации, созданной в районах, покинутых отступающими украинскими войсками. Однако на ЗАЭС, которую защищают российские системы ПВО, работают украинские специалисты-ядерщики, и формально управляется она украинской компанией «Энергоатом».

Российская сторона настаивает: атомную станцию в Энергодаре обстреливает украинская артиллерия, осуществляя акты ядерного терроризма. На регулярных брифингах официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков приводит многочисленные доказательства, позволяющие определить происхождение ракет и траекторию их полета, что должно было бы снять все вопросы и сомнения в том, что станцию обстреливает именно Украина.

Однако украинская сторона продолжает заявлять, что это Россия ведет огонь по станции, которую сама же и контролирует. Такая трактовка вовсе не кажется украинским властям нелогичной и абсурдной. Вот что заявил в Нью-Йорке еще в начале августа замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий: «Впервые в истории гражданские ядерные объекты стали фактором в тактике ведения войны... Русские используют украинские ядерные объекты в качестве плацдарма для нападений на военные и гражданские объекты Украины, а также склада для своих боеприпасов». Украинский дипломат также обвинил российскую сторону в оказании физического и психологического давления на украинский персонал станции.

Эту версию активно поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что Россия заняла ядерные предприятия на Украине, особенно Запорожскую атомную станцию, одну из крупнейших в Европе», — заявил Блинкен.

По его словам, якобы имеется достоверная информация, что «Россия использует атомную станцию в качестве военной базы, чтобы вести огонь по украинцам, зная, что они не станут отвечать, чтобы избежать ужасной аварии на атомной станции».

Казалось бы, это тот самый редкий случай, когда международным инспекторам надо дать зеленую улицу. Потому что возникновение катастрофы «Чернобыль плюс» не нужно никому. Ведь радиация будет убивать всех, независимо от политических взглядов и отношения к украинскому конфликту. Радиация не будет выбирать — «вата» вы или «свидомый», она будет косить всех без разбору, независимо от политических взглядов и отношения к украинскому конфликту.

Однако эксперты МАГАГЭ все никак не могут попасть в Энергодар, в то время как ВСУ отчаянно пытаются пробить защиту ЗАЭС. Возникает главный вопрос: зачем все это нужно Украине, неужели и вправду у Киева отказали тормоза и он решился на «самоубийственный акт», о котором генсек ООН говорил в Японии?

Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара/РИА Новости Окно здания около Запорожской атомной энергостанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ

Весьма символично, что власти той части Запорожской области, которая уже контролируется Россией, подписали 8 августа распоряжение о проведении референдума по вхождению в состав РФ. Судя по всему, референдум пройдет уже в первой половине сентября. Это означает, что президент Зеленский неотвратимо теряет страну. В Киеве это понимают, хотя и не говорят об этом вслух, чтобы не услышали западные спонсоры.

В ситуации, когда регионы один за другим откалываются от разваливающегося унитарного украинского государства, формально все еще сохраняющего над ними свою юрисдикцию, срабатывает нечеловеческая логика: хотите уйти — тогда уйдете с Украины не живыми, а мертвыми. По этой логике те, кто не хочет жить в составе Украины, те, кто оказался неспособен оценить ее «европейский проект», те, кто выстраивается в очередь за паспортами граждан России, их дети и внуки не имеют права жить и должны быть приговорены к медленной казни — радиацией. Если это случится, чернобыльская авария покажется доброй сказкой на фоне «Чернобыль плюс». А Россия получит в награду от умирающей Украины зараженную территорию, восстановление которой потребует не одно десятилетие и сотни миллиардов долларов. При этом в Киеве хотели бы представить Россию в глазах всего мира главным виновником главной техногенной катастрофы XXI века.

Так Киев пытается стать атомным Геростратом. Повторить «подвиг» покрывшего свое имя позором жителя древнегреческого Эфеса, «прославившегося» поджогом храма Артемиды.