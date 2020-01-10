https://static.news.ru/photo/71012eee-3455-11ea-a6fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление иранского руководства о том, что военные республики сбили украинский самолёт по ошибке, доказало верность первой версии расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, во время заседания специальной рабочей группы СБУ по авиакатастрофе, рассматривались две версии — столкновение лайнера с ракетой и возможный теракт, передаёт «Интерфакс».

Человеческий фактор мы считали основной причиной катастрофы. Это означает, что работа зенитно-ракетного комплекса осуществлялась в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты, — рассказал Баканов.

Глава СБУ также вновь выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing. Он подчёркнул, что иранская сторона заявила об этом ещё до окончания работы международной комиссии по делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал уволить посла Украины в Иране из-за его заявления, что Boeing «точно не был сбит». Парламентарий счёл это неуважением по отношению к родным погибших украинцев.