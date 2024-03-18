«Признали на полшишечки»: Коц высмеял позицию ФРГ после выборов в России Коц: в Германии испугались оборвать все связи с Россией после выборов

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Германии испугались порвать все связи с Россией, о чем говорит двойственность заявлений представителей правительства ФРГ о неприятии выборов в РФ и готовности к переговорам с Владимиром Путиным, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, которое приводится в Telegram-канале военкора, такая неоднозначная реакция стала следствием тяжелой формы шизофрении.

Как напомнил Коц, в Берлине заявили о том, что страна не считает выборы президента России легитимными и не будет их признавать. При этом власти также заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет поздравлять Путина, но при этом сказали о готовности вести с ним переговоры. По словам военкора, совершено непонятно, как в руководстве ФРГ собираются идти на диалог, если считают власть в России незаконной.

Вопросов больше, чем ответов. Выглядит, будто немецкий мозг поразила тяжелая форма шизофрении, когда полушария мозга работают по отдельности. «Путин нелегитимен, но мы готовы с ним разговаривать». А сам Путин-то с вами говорить согласится? — добавил Коц.

Ранее представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман заявил, что Берлин отказался признавать результаты президентских выборов в России, считая их несвободными и несправедливыми. По его словам, Германия готова к переговорам с Владимиром Путиным, но пока подобные контакты не планируются.