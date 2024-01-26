«Признак конца света?»: британцы испугались ручья в Бирмингеме Daily Mail: ручей кроваво-красного цвета заметили в британском Бирмингеме

Фото: Социальные сети

Ручей в Бирмингеме, одном из самых крупных городов Великобритании, неожиданно стал кроваво-красным, сообщает издание Daily Mail. Местные жители начали распространять соответствующие фотографии, требуя от властей объяснить причины этого явления. В связи с произошедшим администрация объявила о начале специального расследования.

Некоторые жители видят в необычном событии первый признак конца света. Другие же отмечают, что встречали такое только в фильмах ужаса.

При этом исследователи Совета по охране окружающей среды не могут объяснить причины случившегося. Эксперты предполагают, что ручей был окрашен намеренно либо произошла некая химическая реакция.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти тем временем зафиксировано редкое северное сияние. Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами было видно на берегу Ладоги в Приозерском районе. Переливы сияния можно было заметить даже в самом Петербурге. Однако самые красочные кадры сделали в более северных регионах страны. Соответствующие фотографии опубликовали «Охотники за северным сиянием».