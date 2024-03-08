Привезенный в Испанию кот «обернулся» редкой степной рысью из России В Испании обнаружили степную рысь, привезенную из России под видом кота

Фото: interior.gob.es

В испанском городе Марбелья в автономии сообщества Андалусия поймана степная рысь, которую завезли в страну из России под видом домашнего кота, сообщает пресс-служба МВД королевства. Животное весом в 20 кг случайно заметил местный житель, он сразу же обратился в гражданскую гвардию Испании.

По данным ведомства, рысь обнаружили в саду одного из домов, после выяснилось, что она сбежала из другого дома, расположенного в 20 км от места событий.

Сотрудники гражданской гвардии установили местонахождение владельца и выяснили, что животное было незаконно приобретено и перевезено воздушным транспортом в 2022 году из Москвы и заявлено для въезда в страну в качестве домашней кошки, — уточняется в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Животное передано в специализированный центр спасения экзотических млекопитающих — данный вид рыси находится под угрозой исчезновения.

Ранее в США полицейские задержали бобра за нарушение ПДД — животное разместилось на проезжей части и мешало движению машин, его «сообщнику» удалось сбежать. Отмечается, что на отлов бобра потребовалось два дня, поскольку они долгое время убегали от спасателей.