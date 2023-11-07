«Привет от Зеленского»: Кива об убийстве помощника Залужного Экс-депутат Рады Кива назвал Зеленского виновным в гибели помощника Залужного

Фото: president.gov.ua

Смерть Геннадия Частякова, помощника Валерия Залужного, является сигналом президента Украины Владимира Зеленского в адрес главнокомандующего ВСУ, написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram. По его словам, Залужный в скором времени отправится на переговоры в Вашингтон, где могут принять решение о его выдвижении на пост главы государства. Кива считает, что главнокомандующий ВСУ является для Зеленского «целью № 1», поэтому его может постичь судьба погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Залужный на днях должен лететь в Вашингтон, где у него запланирован ряд встреч с администрацией Байдена, и Зеленскому очень важно, чтобы главком держал рот свой на замке. Плюс есть предположение, что эта командировка будет как благословение Белым домом главкома на роль следующего руководителя страны, — написал Кива.

Бывший депутат отмечает, что в Службе безопасности Украины уже началась подготовка к ликвидации Залужного. По его мнению, Украина постепенно подходит к крупному внутреннему конфликту между военными и спецслужбами, а также между элитами и действующей властью.

Майор Частяков погиб накануне. Причиной его смерти стала детонация боеприпаса, заложенного в подарочном пакете, который он получил в свой день рождения. Подарок был передан старшим помощником замглавкома ВСУ Александром Тимченко.