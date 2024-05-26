В США раскритиковали переданное ВСУ западное оружие New York Times: западное оружие не оправдало себя в зоне СВО

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Западные образцы вооружений, переданные Вооруженным силам Украины, не оправдали себя, сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявления украинских командиров. По их словам, американские высокоточные снаряды подвели их и продемонстрировали свою неэффективность, что привело к потерям среди личного состава. Предполагается, что это связано с работой российских систем, подавляющих ракеты.

Собеседники издания отмечают, что из-за низкой эффективности западного вооружения и активной работы средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ украинские военные отказываются от него. Однако часть переданных снарядов иностранного производства продолжает использоваться. Аналитики напомнили, что о кратковременной пользе западных снарядов ранее уже заявлял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он утверждал, что переданные вооружения могут помочь Киеву лишь на небольшой период времени.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина не должна использовать западные вооружения для нанесения ударов по российской территории. По его словам, в настоящее время поводов для расширения зоны применения ракет и других снарядов нет. Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг придерживается другого мнения. Он призывает разрешить Киеву атаковать Россию иностранным оружием.