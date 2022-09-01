«Приведет к шоку»: во Франции оценили прекращение поставок российского газа Министр экономики Франции прокомментировал возможное прекращение поставок газа из России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию LesEchos заявил, что прекращение поставок газа из Европы может негативно сказаться на экономике страны, приведя к ее падению на 0,5 процента. Министр отметил, что это один из рисков для рынка энергетики в стране.

Давайте будем честны, если Россия полностью прекратит свои поставки газа в Европу, это приведет к шоку и падению экономики Франции как минимум на 0,5 пункта, — сообщил Ле Мэр.

Также министр отметил, что несмотря на замедление темпов инфляции в августе до 5,8%, цифры не отражают динамику инфляции, которая продолжает оказывать серьезное давление на жителей страны. При этом, по заявлению Ле Мэра, структурное снижение инфляции не ожидается до 2023 года.

Ле Мэр отметил, что в начале 2023 года также вырастут цены на энергоносители вырастут, но они будут сдержанными.

Ранее сообщалось, что «Газпром» принял решение о приостановке поставок французской компании Engie. Причиной стало отсутствие оплаты июльского газа в полном объеме. Французская сторона заявила, что «Газпром» уведомил их о сокращении поставок с 30 августа в связи с разногласиями по поводу ряда контрактов.