«Присутствует ревность»: политолог о громком заявлении Тбилиси по Евросоюзу Политолог Кортунов: Грузия с ревностью относится к позиции ЕС по Украине

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Грузия с ревностью относится к тому, что Украина находится впереди всех остальных кандидатов на вступление в Евросоюз, в действительности же Киев ни по каким критериям не может опережать Тбилиси и Кишинев, это особый прецедент, заявил в разговоре с NEWS.ru кандидат исторических наук Андрей Кортунов. Эксперт также сравнил шансы Грузии и Молдавии на получение статуса кандидата в ЕС.

Конечно в данном случае понятно, что у Грузии присутствует определенная ревность и в каком-то смысле даже конкуренция. Сейчас абсолютно понятно, что Украина — это на 100% политизированный, особый случай, так как Киев ни по каким критериям в реальности не находится впереди Грузии или Молдавии, — указал Кортунов.

По его словам, если Евросоюз примет положительное решение по Киеву, то это абсолютно не значит, что Украина сразу же станет членом Союза. Эксперт привел в пример Турцию (страна получила статус кандидата в Евросоюз еще в прошлом столетии — в 1999 году и до сих пор не является членом европейской организации), а сравнивать Турцию с Украиной нецелесообразно.

Сравнивая шансы Молдавии и Грузии на получения статуса кандидата, политолог указал на принципиальное различие внутри властных структур двух государств.

Кортунов отметил, что Молдавия смогла искоренить у себя проблему двоевластия, действовавшую там на протяжении порядка 10 лет. На текущий момент власти Молдавии «совершенно последовательно и уверенно» ведут свою страну в Евросоюз. С Грузией, по словам историка, дела обстоят иначе, там сейчас наблюдается кризис власти, когда последователи разных политических лидеров «продолжают друг с другом воевать», а итоги выборов становятся яблоком раздора.

Сторонники Саакашвили и Иванишвили продолжают между собой воевать, а итоги выборов постоянно оспариваются, — заявил он.

Подобные политические распри в грузинском парламенте сильно снижают шансы государства на получение статуса кандидата, подытожил Кортунов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше, чем Киев и Кишинёв, заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия требует такого статуса, отметил он на заседании правительства. Он добавил, что есть три претендента на вступление в ЕС — Грузия, Украина и Молдавия, но именно Тбилиси «на десять голов впереди по всем направлениям».