Власти Великобритании приняли решение в отношении Шамимы Бегум, которая сбежала в Сирию и стала женой боевика ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Лондон не позволит 19-летней уроженке Альбиона вернуться в страну.
Бегум отправилась в Сирию для того, чтобы примкнуть к террористам, в 15 лет. На Ближнем Востоке она вышла замуж за боевика из Нидерландов. Сейчас девушка находится в лагере для беженцев и намеревается вернуться в Великобританию. Глава МВД страны лишил Бегум гражданства, однако позволил вернуться на родину её ребёнку.
Британка отказалась пускать мальчика одного. Позднее стало известно, что малыш умер, передаёт
Ранее News.ru писал, что самая крупная в мире группировка иностранных боевиков действует в сирийской провинции Идлиб. Радикалы взяли в заложники мирных граждан, рассказал глава МИДа республики Валид аль-Муаллем.