https://static.news.ru/photo/9cb87425-3f20-4d11-af56-424c99164e0c_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Власти Великобритании приняли решение в отношении Шамимы Бегум, которая сбежала в Сирию и стала женой боевика ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Лондон не позволит 19-летней уроженке Альбиона вернуться в страну.

Бегум отправилась в Сирию для того, чтобы примкнуть к террористам, в 15 лет. На Ближнем Востоке она вышла замуж за боевика из Нидерландов. Сейчас девушка находится в лагере для беженцев и намеревается вернуться в Великобританию. Глава МВД страны лишил Бегум гражданства, однако позволил вернуться на родину её ребёнку.

Британка отказалась пускать мальчика одного. Позднее стало известно, что малыш умер, передаёт The Sun .

Ранее News.ru писал, что самая крупная в мире группировка иностранных боевиков действует в сирийской провинции Идлиб. Радикалы взяли в заложники мирных граждан, рассказал глава МИДа республики Валид аль-Муаллем.