https://static.news.ru/photo/fc76a28e-da09-11e9-893a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kensingtonroyal/instagram

Британские принцы Гарри и Уильям публично выступили с поддержкой регбиста Гарета Томаса, который 14 сентября на своей официальной странице в социальной сети признался в том, что уже много лет имеет ВИЧ-положительный статус.

В своём послании спортсмен рассказал, что долгие годы боялся сообщить о своей болезни. Кроме того, говорит Томас, всё это время он получал угрозы от желавших выдать его тайну людей и неоднократно был близок к самоубийству.

Слова поддержки от представителей королевской семьи были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца от принца Уильяма и на личной странице от принца Гарри соответственно.

Смелый, как всегда. Легенда на поле и легенда за его пределами. Ты можешь рассчитывать на нашу поддержку, Гарет, — пишет принц Уильям.

Его брат в своём посте отмечает, что спортсмен, рассказав эту историю, «спасает жизни и разрушает стигмы».

Гарет, ты абсолютная легенда! Рассказав свою историю, ты показываешь, что можешь быть сильным и выносливым, живя с ВИЧ. Мы все потрясены тем, как ты раскрываешь свою правду, — обращается со словами поддержки к спортсмену принц Гарри.

Ранее, как сообщал News.ru, принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь решили нарушить королевские традиции, отказавшись от униформы для няни их первенца Арчи.