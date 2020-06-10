Принцу Бельгии выписали крупный штраф за нарушение карантина в Испании

https://static.news.ru/photo/76dcb2d4-ab5b-11ea-babe-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/GlobalLookPress

Правительство автономного сообщества Андалусия в Испании выписало крупный штраф в размере €10,4 тысяч принцу Бельгии Иоахиму за нарушение карантинного режима.

Отмечается, что 28-летний Иоахим отправился на учебную стажировку в город в Андалусии Кордова в конце мая 2020 года. Там он принял участие в нескольких вечеринках, а спустя несколько дней заболел и сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

На вечеринке побывали почти 30 человек. Известно, что у ещё одного участника вечеринки оказался положительный тест на коронавирус.

Принц Иоахим извинился за своё легкомысленное поведение, сообщает «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина. Отмечается, что украинский лидер выпил кофе в кафе в Хмельницкой области. Он добавил, что зашёл в заведение по приглашению.