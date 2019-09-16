https://static.news.ru/photo/55a17412-d85a-11e9-bcf2-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Шарлотта Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.

Она рассказала, что герцогиня Кембриджская ждёт девочку. Разговор принцессы со сверстниками услышала одна из помощниц учителей, утверждает издание New Idea .

Шарлотта говорила очень громко и казалась очень убеждённой в том, что её мама беременна, — приводит журнал слова источника.

Четырёхлетняя Шарлотта начала ходить в школу в начале сентября. Вместе со старшим братом, шестилетним Джорджем, она учится в одном из престижнейших учебных заведений Британии — школе имени Томаса Баттерси.

Ранее News.ru писал, что Миддлтон появилась на публике в серьгах за 150 рублей.