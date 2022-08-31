Трудно поверить, что со дня страшной автокатастрофы в парижском тоннеле, в которой погибла Диана, принцесса Уэльская, прошло уже четверть века. Сегодня, в последний день лета, в Британии вспоминают Леди Ди, которая навсегда осталась молодой, тридцатишестилетней.

Как признают британские СМИ, 25 лет — огромный срок. Но за это время интерес к личности «народной принцессы» не стал меньше. Во многом ее жизнь превратилась в миф, который у каждого — свой. Сегодня люди несли цветы по обе стороны Ла-Манша — как к злополучному тоннелю Альма под Сеной, так и к Кенсингтонскому дворцу в Лондоне, где жила Диана.

Не верится! Все было как будто вечера, — говорит одна из женщин, пришедших отдать дань памяти Леди Ди.

Многие из поклонников Дианы появились на свет уже после ее гибели, но это не мешает им восхищаться одной из самых ярких женщин в новейшей британской истории. Летописцы дома Виндзоров признают: скандальный развод с принцем Уэльским Чарльзом, напряженные отношения Дианы с могущественной свекровью — Елизаветой Второй — все это стало огромным испытанием для самого института монархии в Британии. После гибели принцессы рейтинг королевской семьи был низок как никогда, и многие даже предрекали закат монархии на альбионе. Кстати, свою дочку младший сын Дианы принц Гарри назвал в честь матери — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Напомним, вместе с принцессой Уэльской 31 августа 1997 года разбились ее возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель «Мерседеса» Анри Поль.

Королевская свадьба, 29июля 1981год

Фото: Ron Bull/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королевская свадьба, 29июля 1981год

Принцесса Диана на следующий день после свадьбы позирует для портрета в соборе Святого Павла, 1981 год

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Диана на следующий день после свадьбы позирует для портрета в соборе Святого Павла, 1981 год

Принц Чарльз и принцесса Диана едут на вокзал Ватерлоо, чтобы сесть на Королевский поезд до Бродлендса в начале их медового месяца, 1981 год

Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Чарльз и принцесса Диана едут на вокзал Ватерлоо, чтобы сесть на Королевский поезд до Бродлендса в начале их медового месяца, 1981 год

Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии в Паддингтоне с принцем Чарльзом и новорожденным принцем Уильямом, 1982 год

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии в Паддингтоне с принцем Чарльзом и новорожденным принцем Уильямом, 1982 год

Диана в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада, 1983 год

Фото: Wikimedia

Диана в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада, 1983 год

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 1985 год

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 1985 год

Принцесса Диана беседует с жителями Вашингтонского хосписа, 1985 год

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Принцесса Диана беседует с жителями Вашингтонского хосписа, 1985 год

Принц и принцесса Уэльские с Нэнси Рейган и Рональдом Рейганом, 1985 год

Фото: Wikimedia

Принц и принцесса Уэльские с Нэнси Рейган и Рональдом Рейганом, 1985 год

Принцесса Диана на горнолыжном курорте в Клостерс, Швейцария, 1986 год

Фото: AP/TASS

Принцесса Диана на горнолыжном курорте в Клостерс, Швейцария, 1986 год

Принцесса Диана и Елизавета II, 1987 год

Фото: AP/TASS

Принцесса Диана и Елизавета II, 1987 год

Принцесса Диана, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, 1992 год

Фото: Joe Shelley Imapress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Диана, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, 1992 год

Принцесса Диана с принцем Чарльзом на параде в Лондоне, 1991 год

Фото: Uppa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Диана с принцем Чарльзом на параде в Лондоне, 1991 год

Диана, принцесса Уэльская, на Королевском торжественном вечере в пользу Лондонского городского балета в Министерстве торговли в Вашингтоне, 1990 год

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Диана, принцесса Уэльская, на Королевском торжественном вечере в пользу Лондонского городского балета в Министерстве торговли в Вашингтоне, 1990 год

Миссис Барбара Буш вручает экземпляр «Книги Милли, продиктованной Барбаре Буш» принцессе Диане во время утреннего чая в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне, 1990 год

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Миссис Барбара Буш вручает экземпляр «Книги Милли, продиктованной Барбаре Буш» принцессе Диане во время утреннего чая в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне, 1990 год

Принцесса Диана посетила штаб-квартиру международной операции по оказанию помощи Британского Красного Креста в Лондоне, 1993 год

Фото: e58/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Диана посетила штаб-квартиру международной операции по оказанию помощи Британского Красного Креста в Лондоне, 1993 год

Принц Гарри и принцесса Диана

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Принц Гарри и принцесса Диана

Принцесса Диана посетила мать Терезу в Южном Бронксе, Нью-Йорк, 1997 год

Фото: William Regan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Диана посетила мать Терезу в Южном Бронксе, Нью-Йорк, 1997 год

Фото: ZUMAPRESS.com

Cтатуя Дианы скульптора Яна Рэнка-Бродли в Кенсингтонском дворце в Лондоне

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cтатуя Дианы скульптора Яна Рэнка-Бродли в Кенсингтонском дворце в Лондоне