Принцесса, которую мы потеряли: 25 лет со дня гибели Леди Ди

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцесса Диана в Гайд-парке, Лондон, 1989 год

Трудно поверить, что со дня страшной автокатастрофы в парижском тоннеле, в которой погибла Диана, принцесса Уэльская, прошло уже четверть века. Сегодня, в последний день лета, в Британии вспоминают Леди Ди, которая навсегда осталась молодой, тридцатишестилетней.

Как признают британские СМИ, 25 лет — огромный срок. Но за это время интерес к личности «народной принцессы» не стал меньше. Во многом ее жизнь превратилась в миф, который у каждого — свой. Сегодня люди несли цветы по обе стороны Ла-Манша — как к злополучному тоннелю Альма под Сеной, так и к Кенсингтонскому дворцу в Лондоне, где жила Диана.

Не верится! Все было как будто вечера, — говорит одна из женщин, пришедших отдать дань памяти Леди Ди.

Многие из поклонников Дианы появились на свет уже после ее гибели, но это не мешает им восхищаться одной из самых ярких женщин в новейшей британской истории. Летописцы дома Виндзоров признают: скандальный развод с принцем Уэльским Чарльзом, напряженные отношения Дианы с могущественной свекровью — Елизаветой Второй — все это стало огромным испытанием для самого института монархии в Британии. После гибели принцессы рейтинг королевской семьи был низок как никогда, и многие даже предрекали закат монархии на альбионе. Кстати, свою дочку младший сын Дианы принц Гарри назвал в честь матери — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Напомним, вместе с принцессой Уэльской 31 августа 1997 года разбились ее возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель «Мерседеса» Анри Поль.