Трудно поверить, что со дня страшной автокатастрофы в парижском тоннеле, в которой погибла Диана, принцесса Уэльская, прошло уже четверть века. Сегодня, в последний день лета, в Британии вспоминают Леди Ди, которая навсегда осталась молодой, тридцатишестилетней.
Как признают британские СМИ, 25 лет — огромный срок. Но за это время интерес к личности «народной принцессы» не стал меньше. Во многом ее жизнь превратилась в миф, который у каждого — свой. Сегодня люди несли цветы по обе стороны Ла-Манша — как к злополучному тоннелю Альма под Сеной, так и к Кенсингтонскому дворцу в Лондоне, где жила Диана.
Не верится! Все было как будто вечера, — говорит одна из женщин, пришедших отдать дань памяти Леди Ди.
Многие из поклонников Дианы появились на свет уже после ее гибели, но это не мешает им восхищаться одной из самых ярких женщин в новейшей британской истории. Летописцы дома Виндзоров признают: скандальный развод с принцем Уэльским Чарльзом, напряженные отношения Дианы с могущественной свекровью — Елизаветой Второй — все это стало огромным испытанием для самого института монархии в Британии. После гибели принцессы рейтинг королевской семьи был низок как никогда, и многие даже предрекали закат монархии на альбионе. Кстати, свою дочку младший сын Дианы принц Гарри назвал в честь матери — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.
Напомним, вместе с принцессой Уэльской 31 августа 1997 года разбились ее возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель «Мерседеса» Анри Поль.
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцесса Диана на следующий день после свадьбы позирует для портрета в соборе Святого Павла, 1981 год
Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принц Чарльз и принцесса Диана едут на вокзал Ватерлоо, чтобы сесть на Королевский поезд до Бродлендса в начале их медового месяца, 1981 год
Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии в Паддингтоне с принцем Чарльзом и новорожденным принцем Уильямом, 1982 год
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 1985 год
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Принцесса Диана беседует с жителями Вашингтонского хосписа, 1985 год
Фото: Joe Shelley Imapress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принцесса Диана, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри, 1992 год
Фото: Uppa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принцесса Диана с принцем Чарльзом на параде в Лондоне, 1991 год
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Диана, принцесса Уэльская, на Королевском торжественном вечере в пользу Лондонского городского балета в Министерстве торговли в Вашингтоне, 1990 год
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Миссис Барбара Буш вручает экземпляр «Книги Милли, продиктованной Барбаре Буш» принцессе Диане во время утреннего чая в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне, 1990 год
Фото: e58/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принцесса Диана посетила штаб-квартиру международной операции по оказанию помощи Британского Красного Креста в Лондоне, 1993 год
Фото: William Regan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принцесса Диана посетила мать Терезу в Южном Бронксе, Нью-Йорк, 1997 год