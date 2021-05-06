Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Европы

https://static.news.ru/photo/b08fe91a-ae66-11eb-8a06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна заподозрили в том, что он во время охоты убил крупнейшего медведя Румынии, 17-летнего Артура. Зверь был самым большим представителем своего вида в Европе. Особу королевских кровей обвинили в убийстве медведя представители румынской экологической группы Agent Green и австрийской VGT, пишет The Guardian.

Принц получил у местного ведомства разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населённом пункте Ойдула. Однако убил принц не медведицу, а медведя Артура. Зверь жил глубоко в лесу и к людям не приближался. Глава Agent Green Габриэль Паун подчеркнул, что медведя убили в марте. Это произошло в охраняемом заповеднике в Карпатах.

Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену, — заявил Паун.

Охота на бурых медведей в Румынии запрещена с 2016 года. Но власти делают исключение и выдают разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или наносят серьёзный ущерб.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке умерла одна из старейших в мире белых медведиц Услада, которой было 33 года. Об этом сообщает учреждение на странице в соцсети «ВКонтакте».