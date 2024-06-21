Принц Уильям задумал выгнать своих детей из королевской семьи Daily Beast: младших детей принца Уильяма выгонят из Букингемского дворца

Когда младшие дети принца Уильяма подрастут, им придется искать работу, не связанную с королевской семьей, сообщает Daily Beast. По информации инсайдеров издания, старший сын короля Великобритании задумал выгнать принца Луи и принцессу Шарлотту из Букингемского дворца.

Единственным ребенком, которому гарантирована роль работающего члена королевской семьи, является старший сын Джордж, который в будущем унаследует корону. По утверждению источников Daily Beast, Уильям надеется, что это поможет его детям избежать конфликтов, подобных его конфликту с младшим братом.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала новые семейные фотографии. На них ее муж принц Уильям запечатлен с детьми на пляже. Сама принцесса не смогла принять участие в фотосессии из-за лечения.

До этого Уильям сообщил об улучшении самочувствия его супруги Кейт Миддлтон, которая борется с раком. Во время мероприятия в Портсмуте по случаю 80-летия высадки в Нормандию принц сказал, что в состоянии принцессы Уэльской наметилась положительная динамика.