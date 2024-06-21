Принц Уильям снялся в семейной фотосессии без больной раком супруги Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма его фото с детьми

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась новыми семейными фото на личной странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). На них ее супруг, принц Уильям запечатлен с детьми на пляже. Сама принцесса, вероятно, не смогла принять участие в фотосессии из-за лечения.

С днем рождения, папа. Мы все тебя очень любим, — говорится в подписи к снимкам.

В марте Кейт Миддлтон призналась, что борется с раком. Она не уточнила, о каком конкретно онкологическом заболевании идет речь. По данным СМИ, супруга принца Уильяма может болеть раком прямой кишки.

Ранее в Сети появилась версия о том, что Миддлтон может симулировать онкологию. Теория набрала популярность после того, как она вместе с принцем Уильямом посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос из-за химиотерапии и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана.