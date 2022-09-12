«Я потерял бабушку»: принц Уильям трогательно попрощался с Елизаветой II Принц Уильям поблагодарил бабушку Елизавету II за поддержку в трудные минуты

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям с женой

Принц Уильям написал трогательное послание в дань уважения к почившей бабушке. Прощание опубликовано на официальной странице принца в соцсети.

Уильям поблагодарил бабушку за ее мудрые советы и поддержку в трудные моменты. Он признался, что так и не смог подготовиться к тому, что его бабушки однажды не станет.

В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья приверженность стране, королевствам и содружеству была абсолютной. Я однако потерял бабушку. Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни. Я знал, что этот день настанет, но пройдет некоторое время, прежде чем реальность жизни без бабушки станет по-настоящему реальной, — написал внук Елизаветы II.

Титулованный наследник добавил, что очень рад тому, что его дети успели побыть с его бабушкой и они могут вспомнить проведенные вместе счастливые дни. Правнуки королевы тоже потеряли близкого человека.

Мои трое детей проводили с ней каникулы и создали воспоминания, которые сохранятся у них на всю жизнь. Моя бабушка, как известно, говорила, что горе — это цена, которую мы платим за любовь, — вспоминает принц Уильям.

Теперь, добавил внук Елизаветы II, вся печаль, которую он и его соотечественники будут испытывать в эти дни, станет проявлением любви к королеве.

Накануне похоронный кортеж королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге. Это первая остановка на пути в Лондон. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.