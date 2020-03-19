https://static.news.ru/photo/f61a3f96-69e6-11ea-8f25-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса в мире британскому принцу Уильяму, вероятно, придётся играть более активную роль. Это произойдёт в случае, если его бабушке королеве Елизавете II и отцу принцу Чарльзу потребуется самоизоляция.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок ранее заявил, что все люди старше 70 лет должны изолироваться от общества, даже если у них не наблюдается симптомов заражения COVID-19. Учитывая, что принц Уэльский (71 год) и Её Величество (93 года) принадлежат к этой возрастной группе, от занимающего второе место в порядке наследования престола герцога Кембриджского может потребоваться обеспечение «физического присутствия» монархии.

Принцесса Беатрис Йоркская, дочь принца Эндрю, может в эти непростые времена занять пост государственного советника, пишет Daily Mail. Не исключено, что присоединиться к работе придётся и принцу Гарри, который 31 марта официально прекратит исполнение обязанностей члена британской королевской семьи.

Официально об изоляции Елизаветы II не рассказывали, по данным СМИ, монарх до Пасхи пробудет в Виндзорском замке, сообщал NEWS.ru.