Принц Уильям и Кейт выпустили первую рождественскую открытку

Фото: Kensington Royal

Старший сын короля Британии Уильям, ставший в этом году новым наследником престола, и его супруга Кейт выпустили свою первую рождественскую открытку в новом качестве принца и принцессы Уэльских. Это давняя традиция Букингемского дворца. Хотя атмосфера на снимке совсем не зимняя, но зато по-семейному теплая.

Фотограф королевской семьи Мэтт Портеус запечатлел все семейство на прогулке этим летом в их загородном поместье в Норфолке. Очевидно, снимок был сделан еще при жизни Ее Величества Елизаветы II.

Кейт и Уильям показали всех трех своих детей — 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи. Все пятеро держатся за руки. В образе Виндзоров нет никакого гламура — для семейной фотосессии они выбрали джинсовый стиль casual. В таком виде можно представить любую британскую семью во время уик-энда.

Фото умиротворенного семейства принца и принцессы Уэльских появилось в разгар бури по ту сторону Атлантики. Там младший брат Уильяма принц Гарри и его супруга Меган вторую неделю будоражат общественность скандальными откровениями из документального фильма, который выходит порциями на Netflix.

Кстати, британцам снимок Кейт и Уильяма с детьми понравился гораздо больше другой открытки-поздравления — от нового короля Карла III и его супруги Камиллы. Это тоже был их совместный дебют. «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года», — лаконично гласит послание. Его Величество предстает в профиль в горчичном костюме-тройке и полосатом галстуке, а королева-консорт — в оливковом жакете и шляпке в тон. Она с теплотой взирает на мужа. Но многие пользователи соцсетей не прониклись идиллией от Букингемского дворца. «Открытка с Камиллой? Ну уж нет!», «У нас только одна королева — Елизавета II», возмущаются консервативные жители Альбиона.

Кстати, говорят, что Карл был еще и в своем любимом килте (недаром снимок сделан в Шотландии), но коленки короля в парадный снимок не вошли.