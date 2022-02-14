Принц Гарри завершил работу над мемуарами о жизни в королевской семье

Британский принц Гарри завершил первый вариант рукописи своей автобиографии о жизни при дворе королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail. В книге он расскажет о личных событиях, связанных с королевской семьёй, а также о причинах разрыва отношений с родственниками.

Сумма контракта, заключённого с издательством Penguin Random House, составляет 14,7 млн фунтов стерлингов ($20 млн). На мемуарами принц Гарри работает совместно с американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Дж. Р. Мерингером. Также известно, что он обращался за помощью к своей двоюродной сестре 31-летней принцессе Евгении Йоркской, которая поддерживает хорошие отношения с его супругой Меган Маркл.

Ранее Гарри объявил, что напишет и выпустит автобиографию в конце 2022 года. Доходы от книги пойдут на благотворительность. По его словам, книга будет «чётким и полностью правдивым» рассказом о его жизни. Он также добавил, что планирует написать книгу не как принц, которым он родился, а «как человек, которым стал».

Принц Гарри является шестым в очереди престолонаследником британского трона. В 2020 году Гарри и Меган шокировали общественность, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи.