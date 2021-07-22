Принц Гарри раскроет тайну смерти леди Ди

Биограф принца Гарри, автор книги: «Гарри: Биография принца», Анджела Левин заявила, что сын принцессы Дианы раскроет тайну гибели своей матери. Об это сообщило издание Metro.

Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит. Это была ужасная трагедия, но грустно, что он не может оставить её в прошлом, — заявила Левин.

Для написания книги принц Гарри уже год сотрудничает с призёром Пулитцеровской премии писателем-призраком — Джоном Морингером. По словам самого принца, в книге «будет отражена действительность не с точки зрения принца, которым родился, а с точки зрения мужчины, которым стал».

Выход книги намечен на конец 2022 года, все доходы с продаж пойдут на благотворительность.

Ранее стало известно, что принца Гарри не пустят на юбилей его бабушки Елизаветы II. Его лишат приглашения на праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании. По данным СМИ, причиной такого решения Букингемского дворца стала публикация нашумевших мемуаров герцога Сассекского.