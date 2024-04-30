Принц Гарри появится в Лондоне без Меган Маркл

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл, сообщает Daily Mail. По словам представителя пары, герцогиня Сассекская не присоединится к мужу на службе в соборе Святого Павла, посвященной 10-летию «Игр непобежденных» 8 мая.

Как сообщает источник, Меган Маркл встретится с принцем Гарри в Нигерии. Отмечается, что визит Гарри беспокоит принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По словам королевского эксперта Тома Куинна, в Букингемском дворце составляют расписание мероприятий так, чтобы избежать «неловкости и смущения».

Ранее сообщалось, что бывшая супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо холодно высказалась о Меган Маркл. Некогда дружившая с женой принца Гарри Трюдо отметила, что они лишь поверхностно знакомы с герцогиней Сассекской. При этом известно, что Софи Трюдо приезжала к Меган Маркл в Монтесито. Герцогиня Сассекская тогда рассказывала, что они вместе пили вино и веселились, пока дети играли в бассейне.

До этого Меган Маркл отправила матери модели Ким Кардашьян предпринимательнице Крис Дженнер подарочную корзину с «мусорным» клубничным джемом и «гнилыми» лимонами ее недавно запущенного бренда. Маркл в марте объявила о запуске нового бренда, который будет продавать товары для дома и «образа жизни». Она отметила, что планирует продавать клубничное варенье и мед ограниченным тиражом.