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Принц Гарри поспешно вернулся к Меган Маркл после похорон деда

15:51, 22 апреля 2021
Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри не стал задерживаться в Лондоне после похорон своего деда принца Филиппа и поспешно вернулся к семье, сообщает Us Weekly.

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию 12 апреля, а спустя два дня улетел обратно в США.

Он хотел побыстрее вернуться домой, где его ждала беременная Меган и сын Арчи. Он счастлив вернуться в Монтесито, — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отметила 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Внук королевы принц Гарри, вопреки ожиданиям, не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.

Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.

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