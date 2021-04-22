Принц Гарри поспешно вернулся к Меган Маркл после похорон деда

https://static.news.ru/photo/9d6a1cdc-a369-11eb-8b51-96000091f725_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри не стал задерживаться в Лондоне после похорон своего деда принца Филиппа и поспешно вернулся к семье, сообщает Us Weekly.

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию 12 апреля, а спустя два дня улетел обратно в США.

Он хотел побыстрее вернуться домой, где его ждала беременная Меган и сын Арчи. Он счастлив вернуться в Монтесито, — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отметила 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Внук королевы принц Гарри, вопреки ожиданиям, не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.

Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.