Принц Гарри не остался в Лондоне на 95-летие Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/add1d840-a29b-11eb-9e2c-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отмечает 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филипа. Внук королевы принц Гарри вопреки ожиданиям не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.

Многие эксперты предполагали, что смерть принца Филипа поможет королевской семье преодолеть разногласия и вновь воссоединиться. Однако накануне стало известно, что 36-летний принц вернулся в Лос-Анджелес рейсом American Airlines. Его автомобиль был замечен выезжающим из частного терминала в аэропорту через несколько минут после приземления самолета и снова был замечен некоторое время спустя в Монтесито, пишет Daily Mail.

Свой день рождения Её Величество проведёт в Виндзорском замке в окружении всего нескольких человек персонала из-за пандемии. Принц Чарльз также пропустит день рождения королевы и будет находиться в своём доме в Уэльсе.

Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Но ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.

Как сообщалось, что после похорон деда — герцога Эдинбургского Филиппа принц Гарри проговорил около двух часов с братом и отцом в Виндзорском замке. Принц Гарри встретился с Уильямом и Чарльзом впервые после скандального интервью, которое они дали с его супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.