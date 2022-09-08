Принц Гарри и Меган Маркл выехали в Шотландию к Елизавете II

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выехали в замок Балморал в Шотландии, где находится королева Великобритании Елизавета II, пишет The Telegraph со ссылкой на заявление представителя супругов. Чета находилась в Германии в момент, когда стала поступать информация об ухудшившемся состоянии монархини.

Принц Гарри и Меган отправятся в Балморал, подтвердил их представитель, — говорится в сообщении.

Известно, что семья на постоянной основе проживает в США. В то же время новость о нездоровье королевы застала чету в Европе.

Ранее стало известно, что Балморал уже выехали дети Елизаветы II — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Также туда направляется внук королевы, принц Уильям.

В настоящее время у Букингемского дворца в Лондоне начали собираться люди, туда съезжаются полицейские машины. Британцы находятся в ожидании официальной информации. Некоторые СМИ пишут, что находящиеся у дворца люди плачут.

В Букингемском дворце ранее заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. После обследования утром ей рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

Телеканал BBC на фоне заявлений Букингемского дворца об ухудшившемся состоянии королевы начал менять эфирную сетку. Медиаресурс сократил свое дневное расписание и ведет прямую трансляцию новостей. Смена караула в Букингемском дворце также отменена.