Принц Гарри честно рассказал, для чего принимал наркотики Принц Гарри признался, что при помощи наркотиков он пытался справиться с психологическими травмами

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Lool Press

Принц Гарри

Принц Гарри, произведший фурор своими мемуарами «Запасной», раскрыл новые подробности о личной жизни. На этот раз он рассказал, зачем принимал наркотики. По словам 38-летнего герцога Сассекского, запрещенные препараты помогали ему справиться с психологическими травмами после смерти матери, принцессы Дианы, передает Mirror. Гарри поделился этим во время публичного сеанса терапии с клиническим психологом Габором Матэ.

Наркотики избавляли меня от всего и приносили чувство расслабления, освобождения и комфорта и легкости, которые мне удавалось сохранить в течение некоторого времени, — рассказал принц.

Гарри признался, что наркотики изменили его. Как заметил герцог, в определенный период он понял, что препараты дают ему возможность заглушить боль. С тех пор психоделические препараты и марихуана стали частью жизни принца.

Ранее принц Гарри признался в ходе онлайн-трансляции, посвященной обсуждению его мемуаров, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи. Он добавил, что такое же чувство испытывала его мать, принцесса Диана. По его словам, он испытывал чувство обособленности на протяжении всей своей молодости.

Гарри также поделился детским страхом, когда он отказывался от похода к психотерапевту, чтобы не потерять чувства, которые он испытывал к своей матери после ее смерти.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.