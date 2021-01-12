Принц Чарльз ждёт очереди для вакцинации от COVID-19

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Наследник британского престола принц Чарльз, который переболел коронавирусом в марте 2020 года, ждёт своей очереди на вакцинацию.

По словам члена королевской семьи, он, «безусловно», намерен поставить прививку, так как это представляется ему «совершенно необходимым».

Принц Чарльз объяснил, что пока не может получить препарат, так как ему лишь 72 года, тогда как в настоящее время в Британии ещё не завершился этап вакцинации людей старше 80 лет.

Вакцинация исключительно важна, поскольку даёт нам возможность выйти из всей этой ситуации. Без вакцин это было бы крайне сложно сделать, — цитирует принца CNN.

Как писал NEWS.ru, 9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Вакцинация состоялась в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинированы уже около 1,5 млн жителей Британии.