Принц Чарльз в пасхальном обращении рассказал о беженцах с Украины

Британский принц Чарльз в пасхальном обращении к нации призвал не забывать о бедственном положении вынужденных переселенцев, бегущих от конфликтов. Он также поблагодарил жителей королевства, которые принимают у себя дома беженцев с Украины. Текст обращения был распространен пресс-службой Букингемского дворца на Пасху по григорианскому календарю, его цитирует ТАСС.

Сегодня миллионы людей, вынужденные покинуть свои дома, измученные бегством из неспокойных мест, травмированные прошлым и боящиеся будущего нуждаются в гостеприимстве, отдыхе и чужой доброте. За последние годы я не раз испытывал боль в сердце из-за страданий невинных жертв конфликтов и преследования. С некоторыми из них я встречался лично и слушал их рассказы о невыразимо трагических событиях, заставлявших их бежать из родных стран и искать пристанище вдали от дома, — сказал принц.

Он также отметил, что ему «исключительно радостно» от того, сколько людей готовы открыть двери своих домов нуждающимся беженцам.

Глава британского правительства Борис Джонсон также выступил с обращением к украинцам, часть которых отмечает Пасху по григорианскому календарю.

Праздник Пасхи учит нас тому, что за тьмой есть свет, а за страданиям — спасение, — сказал Джонсон. Он также перешёл на украинский язык в видеообращении и процитировал Псалтирь словами «Поэтому в эту Пасху мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее сообщило, что с начала спецоперации России на Украине страну покинули 4,8 млн человек. Число беженцев увеличивается с каждым днём, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идёт Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдова — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.