Принц Чарльз назвал саммит по климату последним шансом для спасения планеты

Предстоящий климатический саммит COP26, который пройдёт в шотландском Глазго, станет «последним шансом» для спасения планеты. Такое мнение высказал британский принц Чарльз, выступая на саммите G20 в Риме, пишет РИА Новости.

COP26 начинается завтра в Глазго. В прямом смысле слова — это последний шанс. Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия. Чудовищность проблемы изменения климата доминирует в разговорах людей — начиная от новостей и заканчивая гостиными. На кону лежит будущее человечества и самой природы, — сказал принц.

По его словам, необходимо воспользоваться уникальной возможностью, которую предоставляет саммит, и, отбросив разногласия, начать восстановление природы.

Как заметил принц Чарльз, для создания необходимой инфраструктуры по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно нужны триллионы долларов инвестиций. Но таких финансов нет ни у одного правительства, поэтому для достижения этих целей необходимо сотрудничество частного и государственного сектора, считает он.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) пройдёт в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что средняя температура в России растёт быстрее общемировой. За 10 лет она выросла на полградуса. При этом глава государства сообщил, что Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Путин также отметил, что сокращать выбросы парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение.