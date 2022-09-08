Принц Чарльз направился в шотландский замок к королеве Елизавете II

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Принц Уэльский Чарльз

На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз в компании супруги герцогини Корнуоллской Камиллы направился в замок Балморал в Шотландии, где 96-летняя монархиня находится под наблюдением врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу старшего сына Ее Величества. Также в имение выехал принц Кембриджский Уильям, находящийся на втором месте в очереди престолонаследия.

Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале, — подтвердили информацию в эфире телеканала BBC.

Также сообщается, что туда направились принц Эндрю, принц Эдвард вместе с супругой, принцесса Анна и другие.

8 сентября поступили сообщения о том, что врачи обеспокоены состоянием британской королевы. Медики рекомендовали ей находиться под постоянным наблюдением специалистов.

Телеканал BBC на фоне заявлений Букингемского дворца об ухудшившемся состоянии Елизаветы II начал менять эфирную сетку. Медиаресурс сократил свое дневное расписание и ведет прямую трансляцию новостей.