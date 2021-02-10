Принц Чарльз и его жена привились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/35656f0a-6b8e-11eb-9fe9-96000091f725_660.jpg Принц Чарльз Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла получили первую дозу вакцины от коронавируса.

О вакцинации принца сообщила пресс-служба Кларенс-Хауса — канцелярии 72-летнего сына королевы Елизаветы II. При этом там не уточнили, какой препарат был использован.

Наследник британского престола и герцогиня входят в четвёртую группу вакцинации — для тех, кто старше 70-ти лет, передаёт Sky News.

Как писал NEWS.ru, 9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Вакцинация состоялась в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинированы уже около 1,5 млн жителей Британии.