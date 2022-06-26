СМИ: принц Чарльз дважды получил от шейха Катара сумки, набитые деньгами Daily Mail: принц Чарльз дважды получил от шейха Катара сумки с €3 млн наличными

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уэльский Чарльз

Принц Чарльз принял набитый деньгами чемодан от шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани, занимавшего пост премьер-министра Катара, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в дипломате находилось около €1 млн наличными. Известно также, что в 2015–2016 годах наследник британского престола получил от скандального шейха еще £820 тысяч в дорожных сумках. В общей сложности принц Уэльский поправил состояние на €3 млн.

По данным издания, принц Уэльский перевел наличные в частный банк Coutts, среди клиентов которого числится его мать, королева Великобритании Елизавета II. Позже средства были перечислены на счет Благотворительного фона принца Чарльза (PWFC). Представитель фонда сэр Иэн Чешир заверил, что в легальности действий принца нет никаких сомнений. Однако действующая королевская политика в отношении подобных «подарков» гласит, что Виндзоры не имеют права принимать деньги, зато могут получить в дар чек от имени благотворительной организации.

Мы подтверждаем, что прежние попечители PWFC обсудили отношения руководства с донором и подтвердили, что жертвователь является законным и верифицированным контрагентом. Наши аудиторы заверили пожертвование после специальной аудиторской проверки, — рассказал Чешир.

Шейх Аль Тани является противоречивой фигурой. Как признавался сам политик, он не исключает, что во время его премьерства Катар финансировал сирийское отделение «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) без его ведома. Аль Тани также называют «человеком, купившим Лондон», после того, как он руководил сделками о покупке лондонского универмага Харродс, небоскреба Шард и Олимпийской деревни.