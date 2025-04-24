Принц Гарри и Меган Маркл сделали неожиданное заявление о Великобритании Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании вернуться в Британию

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Меган Маркл и Принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что хотели бы вернуться с детьми в Великобританию, сообщил близкий к паре инсайдер. Пара не испытывает ностальгии по чопорному образу жизни королевского семейства, однако скучает по британским родственникам, передает Life&Style.

Гарри все еще пытается решить вопросы безопасности, чтобы его дети могли отправиться в Великобританию. Он и Меган действительно хотят провести некоторое время на его родине, − сообщил источник.

Кейт Миддлтон готова пойти на примирение, отметил инсайдер. Однако принц Уильям пока не рассматривает такую возможность, так как не доверяет Гарри и сомневается в его мотивах. Королева Камилла тоже не демонстрирует готовности к возобновлению отношений, добавил источник.

Ранее стало известно, что во время недолгого пребывания на территории Великобритании Гарри поселился рядом с Уильямом, что, по мнению друзей герцога Сассекского, было его попыткой вручить брату «оливковую ветвь». Гарри мог попытаться примириться с Уильямом после того, как не общался с ним в течение многих лет, считают источники.

Кроме того, герцог Сассекский направил «неприятное» сообщение Софи Чандауке, которая является главой его благотворительного фонда Sentebale. Известно, что причиной стала неловкая ситуация, произошедшая с Маркл во время матча по поло.