В ФРГ обеспокоились применением Россией на Украине гиперзвукового оружия

Применение российскими военными гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине вызвало обеспокоенность у властей Германии, заявила представитель Минобороны ФРГ, сообщает медиагруппа Funke. Речь идёт об ударах гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по базе ГСМ в Николаевской области, с которой поставлялось топливо для ВСУ, и складу авиационных боеприпасов в Ивано-Франковской области.

Мы с обеспокоенностью относимся к единственному в своём роде применению Россией в конфликте с Украиной гиперзвуковой ракеты, — сказала представитель ведомства.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» был задействован в спецоперации 18 марта. В Минобороны России отметили, что это было первое применение такого оружия в реальных боевых условиях.

Военный эксперт, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в настоящее время ни Украина, ни страны Запада не располагают системами противовоздушной обороны, которые могли бы перехватить ракету «Кинжал».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.